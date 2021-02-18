В ЦБ анонсировали проект по перечислению зарплат по номеру телефона

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Банк России допустил начало перечисления зарплат при помощи системы быстрых платежей в пилотном режиме в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя регулятора Ольгу Скоробогатову.

Планами Скоробогатова поделилась в ходе конференции Ассоциации банков России.

"Мы договорились, что мы в марте-апреле проведем дискуссию на площадке АФТ для того, чтобы определиться: если делать, то когда", – заявила Скоробогатова.

По ее словам, в 2022 году предложено начать проект, чтобы посмотреть в пилотном режиме его эффект и целесообразность.

Скоробогатова отметила, что следует проработать вопрос защиты россиян и придумать, как минимизировать риски при переводе денег. Систему быстрых платежей запустили в России в конце января 2019 года.

Ранее в Росстате рассказали о сферах с самыми высокими зарплатами. В ноябре средняя номинальная начисленная зарплата в РФ составила 49,2 тысячи рублей.