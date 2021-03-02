Индекс "свободных денег" у россиян увеличился более чем на 80% – СМИ

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В январе 2021 года в бюджете россиян резко вырос индекс "свободных денег". По сравнению с декабрем 2020 года он увеличился на 82%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные исследовательского холдинга "Ромир".

Речь идет о показателе, который демонстрирует динамику превышения доходов над расходами. Эксперты уверены, что лишние средства появились у граждан после новогодних праздников, поскольку снизился потребительский ажиотаж.

Кроме того, у россиян стало меньше трат в связи с коронавирусом – люди чаще стали находиться дома, отменяя походы по магазинам и путешествия.

Многие граждане пытаются сформировать денежные резервы, они отказываются от лишних покупок и кредитов в банках, также подчеркнули специалисты.

Ранее эксперты рассказали, как в 2020 году изменились привычки россиян. В частности, по их словам, люди стали чаще тратить деньги на заказы с доставкой на дом или на предметы, которыми можно пользоваться дистанционно.

Сообщалось, что средний чек на продукты и готовую еду увеличился в 3,4 раза. Помимо этого, россияне чаще стали переключаться на самостоятельное приготовление пищи и на занятия, в которых необходимо сделать что-то самому.