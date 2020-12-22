Эксперты рассказали, как 2020 год изменил привычки россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эксперты рассказали, как в 2020 году изменились привычки россиян, сообщает газета "Известия".

В частности, люди стали чаще тратить деньги на заказы с доставкой на дом или на предметы, которыми можно пользоваться дистанционно. Сообщается, что средний чек на продукты и готовую еду увеличился в 3,4 раза. Кроме того, россияне чаще стали переключаться на самостоятельное приготовление пищи и на занятия, в которых необходимо сделать что-то самому.

В AliExpress сообщили, что в летний период большим спросом пользовалось оборудование для кемпинга. В период с 1 ноября по 15 декабря популярность приобрели медицинские гаджеты, продажи которых выросли в 31 раз.

Компания Wildberries отметила, что онлайн-продажи увеличились среди представителей старшего поколения и жителей небольших населенных пунктов. В целом за 2020 год аудитория маркетплейса увеличилась на 16,5 миллиона человек. В Ozon число новых покупателей выросло на 84% по сравнению с 2019 годом.

Замгендиректора Ozon по связям с индустрией Мария Заикина отметила, что после открытия офлайн-точек весной каждый четвертый новый клиент сделал повторный заказ, каждый седьмой – два заказа и более. Она сообщила, что за девять месяцев 2020 года количество заказов в Ozon выросло на 130% и составило 44,3 миллиона.

"Оборот от продаж за это же время вырос на 142%, до 121,6 миллиарда рублей. Во II квартале, на который пришелся самый жесткий локдаун, оборот вырос практически в три раза", – подчеркнула Заикина.

Гендиректор "ЮMoney" Иван Глазачев заявил, что в пандемию россияне стали чаще отказываться от крупных покупок в пользу необходимых товаров. Он также отметил тренд на рост спроса на кино, музыку и другие цифровые товары.

В частности, количество платежей на сервисах с видео- и аудиоконтентом выросло примерно в 2,8 раза, что исходит из данных аналитиков "ЮKassa". В пресс-службе сервиса "Яндекс.Музыка" сообщили, что пользователи чаще стали слушать подкасты. Наиболее обсуждаемыми темами стали коронавирус, игры, а также дети и родительство.

Кроме того, увеличился спрос на онлайн-обучение. Аналитики подсчитали, что на площадках с курсами и мастер-классами стало на 50% больше пользователей, чем в 2019 году.

Число подписчиков на сервисы "Яндекс.Плюса" выросло вдвое с начала года, преодолев отметку в 5 миллионов пользователей. В то же время отмечается, что средний чек сократился на 28% в 2020 году. Кроме того, этот показатель также упал у сервисов, специализирующихся на продаже авиа- и железнодорожных билетов (на 33%).

По мнению экспертов, данные тренды будут развиваться в 2021 году. Специалисты отмечают, что электронная торговля будет все глубже проникать в жизнь россиян. Кроме того, они полагают, что она будет развиваться в том числе в труднодоступных населенных пунктах.

2020 год также повлиял и на русский язык. Филологи отмечали, что из-за пандемии коронавируса язык пополнился новыми понятиями. Они выделяют такие слова, как "ковид-диссиденты", "коронакризис" и "локдаун". Кроме того, гораздо чаще стали употребляться понятия "пандемия", "самоизоляция" и "социальная дистанция".