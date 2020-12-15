Названы самые популярные треки года у россиян

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"Яндекс.Музыка" представила топ самых популярных треков 2020 года. Пользователи стали чаще слушать песни на русском языке, отмечают аналитики сервиса.

В рейтинг самых популярных треков вошли композиции Artik & Asti, Dabro, The Weeknd, Little Big и других музыкантов. Лидером топа среди музыкантов, исполняющих композиции на иностранном языке, стали представители Германии – группа Rammstein.

Среди мужчин-музыкантов слушатели выделили Моргенштерна и The Weeknd, среди женщин – Билли Айлиш и Zivert.

Кроме того, россияне стали чаще слушать подкасты. В среднем почти 30% подписчиков обращались к ним хотя бы раз в месяц. В среднем каждый пользователь прослушивал около часа подкастов в день. В тройке лидеров у россиян – "ТЕД на русском", "Одно расстройство" и "Подкаст "Лайфхакера".

Ранее социальная сеть "ВКонтакте" подвела музыкальные итоги года. Артистом года был признан рэпер Моргенштерн, а его диск "Легендарная пыль" получил звание "Альбом года".