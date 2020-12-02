Милонов назвал Little Big позором петербургской музыки

Фото: youtube.com/Little Big

Депутат Государственной думы Виталий Милонов раскритиковал группу Little Big за песню S*ck My D*ck 2020 и клип к ней, сообщает Пятый канал.

По мнению парламентария, эта работа петербургских звезд не имеет никакого отношения ни к искусству, ни к иронии. Милонов считает, что ни на одном канале нельзя транслировать этот видеоклип. Более того, политик призвал запретить творчество Little Big в России. Он заявил, что эти музыканты не имеют права представлять страну где бы то ни было.

"Пускай они лучше играют в общественных туалетах Ленинградского вокзала, чтобы у людей лучше шел процесс", – сказал он.

Также Милонов назвал группу позором петербургской музыки, а не достоянием. Он заявил, что после Бориса Гребенщикова слушать Little Big – "это все равно, что после французских духов нюхать унитаз". В то же время депутат заметил, что о вкусах не спорят.

Группа Little Big опубликовала новогодний клип, который посвятила своей ненависти к уходящему 2020 году. Ролик получил название S*ck My D*ck 2020. В описании к нему говорится, что он создан исключительно в развлекательных целях без намерения ранить чьи-либо чувства.

Кроме самих музыкантов, в клипе снялись стендап-комик Данила Поперечный и шоумен Гарик Харламов. По сюжету компания друзей отмечает новогодние праздники и вспоминает, чем запомнится уходящий год.

Юрист из Москвы Вадим Харченко обратился с жалобой на ролик в Роспотребнадзор. Он приравнял композицию к средству распространения порнографии. По его мнению, видео и текст песни несут в себе призыв к действиям сексуального характера.

