"Пухляш" Дмитрий Красилов появился в новом клипе Little Big

Фото: youtube.com/Little Big

Участники музыкальной группы Little Big опубликовали клип на новую песню Tacos, в котором снова снялся актер Дмитрий Красилов, известный как "Пухляш". Об этом сообщает РИА Новости.

Танцор, ранее засветившийся в клипе на песню Uno, в новом ролике приходит на кухню за едой, которая превращается в участников группы. Музыканты тут же начинают напевать о своей любви к блюдам мексиканской кухни.

Виде набрало уже более 600 тысяч просмотров и 149 лайков.

Liitle Big должны были отправиться на конкурс "Евровидение" в 2020 году. Однако мероприятие отменили в связи с угрозой распространения коронавируса. Впоследствии его провели в онлайн-формате, при котором отсутствовал соревновательный момент.

Клип на предыдущий трек группы Uno побил рекорд по количеству просмотров среди всех участников "Евровидения". Ролик на платформе YouTube посмотрели более 134 миллионов пользователей.

