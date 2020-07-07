Солистка Little Big рассказала, как похудела на 15 килограммов

Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

Солистка Little Big Софья Таюрская рассказала, как похудела на 15 килограммов. Она отметила, что ей удалось сбросить лишние килограммы благодаря правильному рациону питания, сообщает "Экспресс газета".

"Чтобы быть в форме, мне нужно постоянно себя контролировать. Это труд! Я четко понимаю – что, сколько и когда ем. Контролирую свое питание, но ни в чем себе не отказываю", – рассказала Таюрская.

Певица подчеркнула, что не изнуряет свой организм диетами и позволяет себе расслабиться, но ненадолго. Она отметила, что найти свой баланс в питании она смогла путем постоянного подбора продуктов.

"Если вдруг начинаю сильно расслабляться, мне обязательно на это намекнут, и это меня сразу мотивирует на самодисциплину. Я не диетолог, просто изучила свой организм путем проб и ошибок и знаю, как он работает", – поделилась Таюрская.

Ранее Максим Фадеев показал свое фото после похудения на 100 килограммов. Продюсер пообещал вскоре поделиться своей методикой сброса веса.

