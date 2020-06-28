Максим Фадеев показал свое фото после похудения на 100 кг

Фото: Instagram/fadeevmaxim

Российский продюсер Максим Фадеев выложил в соцсети фото, на котором запечатлел себя после похудения на 100 килограммов. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что продюсер опубликовал снимок 27 июня в своем Instagram.

"Всем мир! Это мои шорты... Минус 100!", – подписал фото Фадеев.

Кроме того, продюсер пообещал вскоре поделиться своей методикой похудения. В свою очередь, подписчики выразили Фадееву восхищение за его за силу воли и характер.

Ранее Валерия и Фадеев сняли совместный клип на песню официального представителя МИД России Марии Захаровой. Композиция о любви получила название "На пределе".