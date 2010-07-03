Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Музыкальный продюсер Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами, работающими в его компании MALFA. Об этом он сообщил в видеобращении, размещенном на Youtube.

"Лейбл MALFA, чьим бессменным руководителям я являюсь уже более 30 лет, принял решение расторгнуть контракты со всеми его музыкантами без исключения", – заявил продюсер.

Он подчеркнул, что весь контент отдан артистам в безвозмездное пользование. Правда, исключением являются два артиста, с которыми, "к сожалению, не смогли договориться и с которыми идут судебные споры".

По словам Фадеева, он решил реструктуризировать лейбл и создать небольшую компанию, нацеленную на эксклюзивность и результат. Теперь продюсер будет представлять максимум двух артистов в год, а не 30, как раньше.

Ранее стало известно, что Наргиз больше не сможет исполнять песни, написанные для нее Максимом Фадеевым. Продюсер официально запретил певице использовать его композиции.

Артистка рассказала, что контракт с лейблом MALFA уже расторгнут, и в новой программе этих песен не будет.

Промоутер Сергей Лавров объяснил разрыв контракта продюсерского центра Максима Фадеева с певицей тем, что с ней сложно работать. По его словам, продюсер периодически не мог связаться с певицей.

Лавров рассказал, что артистка выходила на сцену в нетрезвом виде, "брала бутылку виски" и "держалась за нее весь концерт", иногда наливала алкоголь в бутылку из-под газировки. Кроме того, она курила в неположенных местах, за что организаторов концертов штрафовали.

Промоутер добавил, что Наргиз жила "в каком-то параллельном мире". В частности, это подтверждалось нелепыми запросами в райдере, например, о круглосуточной охране ее гостиничного номера, отметил он.