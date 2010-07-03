Промоутер прокомментировал разрыв контракта между лейблом Фадеева и Наргиз

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Промоутер Сергей Лавров прокомментировал разрыв контракта продюсерского центра Максима Фадеева с певицей Наргиз, отметив, что с ней сложно работать, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Я с ней отработал очень много, сделал ей более ста концертов, плюс шоу в Крокусе. И я все время боялся, что певица не выйдет на сцену, сорвет концерт", – заявил Лавров. По его словам, Максим Фадеев также периодически не мог связаться с певицей.

Лавров рассказал, что артистка выходила на сцену в нетрезвом виде, "брала бутылку виски" и "держалась за нее весь концерт", иногда наливала алкоголь в бутылку из-под газировки. Кроме того, она курила в неположенных местах, за что организаторов концертов штрафовали.

Промоутер добавил, что Наргиз жила "в каком-то параллельном мире". В частности, это подтверждалось нелепыми запросами в райдере, например, о круглосуточной охране ее гостиничного номера, отметил он.

"Странностей много было. Иногда со своими подругами из "Битвы экстрасенсов" закрывалась в гримерке и раскладывала карты. Порой закатывала скандал на ровном месте", – уточнил Лавров.

Ранее продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с Наргиз о сотрудничестве с лейблом. Певице запрещено исполнять песни продюсера. Также с центра снимаются обязательства по туру, который запланирован на август.