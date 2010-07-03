Лейбл Фадеева расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA разрывает контракт с Наргиз. Певице направили официальный документ. Об этом РИА Новости сообщил представитель певицы.
Согласно документу, центр запрещает Наргиз исполнять музыкальные произведения продюсера, а также отказывается от обязательств по туру, который запланирован на август. Таким образом, концерты в Юрмале, Красногорске и Чайковском находятся под угрозой срыва.
Наргиз начала сотрудничать с Фадеевым после того, как заняла второе место на шоу "Голос". Певица известна по исполнению песен "Я не твоя", "Я не верю тебе!", "Беги", "Шум сердца", "Прощай, любимый город".
В конце июля саратовский композитор и лидер группы "Покровск Альянс" Павел Петров обвинил Максима Фадеева в плагиате.
На своем канале YouTube Петров заявил, что сочиненная им еще в 2012 году песня "Дни и ночи" сильно напоминает композицию Фадеева и певицы MOLLY "Я просто люблю тебя", появившуюся лишь в 2016 году.
Сам Фадеев не стал комментировать эти обвинения и удивился, что на эту историю обратили внимание СМИ.
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