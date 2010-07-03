Саратовский музыкант отказался от обвинений в адрес Максима Фадеева

Саратовский музыкант Павел Петров, который ранее заявил, что сочиненная им в 2012 году песня "Дни и ночи" сильно напоминает композицию Максима Фадеева и певицы MOLLY "Я просто люблю тебя", отказался от обвинений в плагиате. Его слова приводит РИА Новости.

"Я никого не обвинял в плагиате, я просто хотел уточнить, при каких обстоятельствах была написана песня", – отметил Петров.

Сам Фадеев не стал комментировать ситуацию, удивившись, что СМИ вообще обратили внимание на эту тему.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов выступил с предложением об ужесточении наказания за присвоение чужих разработок. Парламентарий добавил, что также имеет смысл закрепить право российских ученых на приоритетное получение патента по тому или иному изобретению.