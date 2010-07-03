Максима Фадеева обвинили в плагиате

Фото: Агентство "Москва"

Саратовский композитор и лидер группы "Покровск Альянс" Павел Петров обвинил Максима Фадеева в плагиате, сообщает ИА "НСН".

На своем канале YouTube Петров заявил, что сочиненная им еще в 2012 году песня "Дни и ночи" сильно напоминает композицию Фадеева и певицы MOLLY "Я просто люблю тебя", появившуюся лишь в 2016 году.

Сам Фадеев не стал комментировать эти обвинения и удивился, что на эту историю обратили внимание СМИ.

"Вам реально заняться нечем? Я 30 лет этим занимаюсь и пишу кучу... Ой, все!" – заявил продюсер.

Недавно хореограф и танцовщица из США Джо Джо Гомез назвала плагиатом показательное выступление Алины Загитовой в Японии. Гомез отметила, что часть номера фигуристки под композицию Bad Guy очень похожа на ее танец, поставленный под эту же музыку.

Возмущенная Гомез написала об этом на своей странице в Instagram. Она пристыдила хореографа Загитовой Даниила Глейхенгауза, который ставил номер фигуристки.