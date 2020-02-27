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Москва 24

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Культура

14:49

Фадеев поделился мнением об участии Панайотова в Евровидении

культура

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Музыкальный продюсер Максим Фадеев оценил кандидатуру певца Александра Панайотова на участие в конкурсе "Евровидение-2020", сообщает РИА Новости.

Он положительно оценил идею участия Панайотова в музыкальном соревновании. Фадеев считает, что представлять страну на "Евровидении" должны молодые и не самые известные певцы.

"Туда должны ехать простые представители нашей страны, молодежи, модные исполнители. Панайотов – хороший выбор! Прекрасный певец, красивый парень, он не опозорит нашу страну. Саша ведет себя деликатно, аккуратно, он очень достойно держится на сцене", – сказал Фадеев.

Продюсер добавил, что на "Евровидении" можно выступить и с песней, исполненной на русском языке. Фадеев подчеркнул, что к этому вопросу стоит относиться проще.

Кандидатуру Панайотова одобрил и другой музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он считает его достойной фигурой, чтобы представить Россию на конкурсе.

О вероятном участии Панайотова в "Евровидении" ранее сообщил российский композитор Игорь Крутой. Сам Александр пока отрицает эту информацию.

Конкурс "Евровидение-2020" состоится в середине мая в Роттердаме. Нидерланды получили право на проведение конкурса благодаря победе музыканта Дункана Лоуренса в Тель-Авиве в 2019 году.

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