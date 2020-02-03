Лепс оценил кандидата от России на участие в "Евровидении"

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Певец Григорий Лепс прокомментировал вероятное участие Александра Панайотова в "Евровидении". Как пишет "Московский комсомолец", исполнитель является продюсером претендента на конкурс от России.

"Он будет очень достойный участник – высокий, красивый, поющий. Что еще надо?" – заявил Лепс. При этом Лепс подчеркнул, что точной информации о выступлении Панайотова на конкурсе пока нет.

Продюсер добавил, что найти песню будет несложно, а певца "все знают", но пока следует подождать решения вещателя. По словам музыканта, они с Панайотовым оба хотели бы, чтобы он поучаствовал в "Евровидении".

Композитор и продюсер Игорь Крутой ранее заявил, что Панайотов "процентов на девяносто" будет представлять Россию на "Евровидении".

Панайотов родился в 1984 году в Запорожье, а учился в Киевском национальном университете культуры и искусств. Он принимал участие телевизионных проектах "Стань звездой", "Народный артист" и "Голос".

65-й международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. В 2019 году Россию второй раз представлял Сергей Лазарев, который занял третье место, как и в 2016 году.