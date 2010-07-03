Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

02:30

Билан допустил третье выступление на "Евровидении"

культура

02:30

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Певец Дима Билан допустил третье участие в музыкальном конкурсе "Евровидение".

"Вполне возможно. Если вы настоите, то я поеду, почему нет. Спорт. Весело", – сказал он в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

В 2019 году Россию на "Евровидении" второй раз представлял Сергей Лазарев, который, как и в 2016 году, занял третье место.

Билан также дважды участвовал в конкурсе. В 2006 году он занял второе место, а в 2008 году – выиграл конкурс. Эта победа является единственной для России в истории.

Второе место также занимала Алсу (2000), "Бурановские бабушки" (2012) и Полина Гагарина (2015). Третье – группы "Тату" (2003) и Serebro (2007).

Организаторы "Евровидение-2019" ранее пересчитали баллы голосования из-за ошибки в ходе их начисления в финале.

При этом тройка лидеров осталась неизменной. Победил Дункан Лоуренс из Нидерландов, второе место досталось итальянцу Mahmood.

Читайте также

культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика