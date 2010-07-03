Билан допустил третье выступление на "Евровидении"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Певец Дима Билан допустил третье участие в музыкальном конкурсе "Евровидение".

"Вполне возможно. Если вы настоите, то я поеду, почему нет. Спорт. Весело", – сказал он в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

В 2019 году Россию на "Евровидении" второй раз представлял Сергей Лазарев, который, как и в 2016 году, занял третье место.

Билан также дважды участвовал в конкурсе. В 2006 году он занял второе место, а в 2008 году – выиграл конкурс. Эта победа является единственной для России в истории.

Второе место также занимала Алсу (2000), "Бурановские бабушки" (2012) и Полина Гагарина (2015). Третье – группы "Тату" (2003) и Serebro (2007).

Организаторы "Евровидение-2019" ранее пересчитали баллы голосования из-за ошибки в ходе их начисления в финале.

При этом тройка лидеров осталась неизменной. Победил Дункан Лоуренс из Нидерландов, второе место досталось итальянцу Mahmood.