Организаторы "Евровидения-2019" пересчитали итоги голосования

Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

Организаторы конкурса "Евровидение-2019" вновь пересчитали баллы голосования из-за ошибки в ходе их начисления в финале. При этом тройка лидеров осталась неизменной, сообщается на официальном сайте смотра.

Дункан Лоуренс из Нидерландов победил, на втором месте – итальянец Махмуд, третьим стал российский исполнитель Сергей Лазарев.

"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат. Это не повлияло на финальный результат, и победитель, как и 4 лучшие песни конкурса, остались неизменными", – сказано в сообщении.

В знак уважения ко всем артистам и членам Европейского вещательного союза было принято решение о корректировке баллов. Лазарев получил дополнительно 1 балл (теперь у него 370 баллов против 369 ранее набранных).