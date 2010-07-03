Победитель "Евровидения" нарушил правила конкурса

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, который занял первое место в финале Евровидения, может потерять главную награду. В 2017 году он уже выступал с этой песней, сообщает News.ru.

Видео с аналогичной композицией было опубликовано на YouTube-канале его друга, и это может повлиять на пересмотр результатов конкурса.



Лазарев занял третье место на "Евровидении"

В минувшую субботу, 18 мая, в Тель-Авиве прошел заключительный этап "Евровидения". Дункан Лоуренс с балладой Arcade занял первое место. Второе досталось певцу Махмуду из Италии. Россиянин Сергей Лазарев занял третье место.

