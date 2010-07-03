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10:03

Лазарев оценил выступления призеров Евровидения

культура

10:03

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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Сергей Лазарев, занявший третье место на "Евровидении", оценил выступления призеров конкурса. Свое мнение он высказал в Instagram в ответ на комментарии пользователей.

Певец подчеркнул, что победитель Дункан Лоуренс и серебряный призер Mahmood достойны своих мест.

"У победителя классная песня, у итальянца тоже! Так что мы в прекрасной компании! Каждый достоин!" – подчеркнул Лазарев.

В комментариях пользователи к его посту рассказали о сложностях с голосованием. К примеру, один из них указал, что в Испании какое-то время не отправлялись СМС-сообщения в поддержку российского певца.

"Много фактов, которые уже никому не предъявишь! Но! Я доволен, что вновь призовое место! Очень сильный год! Это круто", – ответил исполнитель.

Финал конкурса прошел 18 мая в Тель-Авиве. На сцене выступили представители 26 стран. После окончания "Евровидения" Лазарев заявил о предвзятом отношении к России.

Организаторы конкурса "Евровидение-2019" вновь пересчитали баллы голосования из-за ошибки в ходе их начисления в финале. При этом тройка лидеров осталась неизменной.

Дункан Лоуренс из Нидерландов победил, на втором месте – итальянец Махмуд, третьим стал российский исполнитель Сергей Лазарев.

В знак уважения ко всем артистам и членам Европейского вещательного союза было принято решение о корректировке баллов. Лазарев получил дополнительно 1 балл (теперь у него 370 баллов против 369 ранее набранных).

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