Лазарев оценил выступления призеров Евровидения

Сергей Лазарев, занявший третье место на "Евровидении", оценил выступления призеров конкурса. Свое мнение он высказал в Instagram в ответ на комментарии пользователей.
Певец подчеркнул, что победитель Дункан Лоуренс и серебряный призер Mahmood достойны своих мест.
"У победителя классная песня, у итальянца тоже! Так что мы в прекрасной компании! Каждый достоин!" – подчеркнул Лазарев.
В комментариях пользователи к его посту рассказали о сложностях с голосованием. К примеру, один из них указал, что в Испании какое-то время не отправлялись СМС-сообщения в поддержку российского певца.
"Много фактов, которые уже никому не предъявишь! Но! Я доволен, что вновь призовое место! Очень сильный год! Это круто", – ответил исполнитель.
Финал конкурса прошел 18 мая в Тель-Авиве. На сцене выступили представители 26 стран. После окончания "Евровидения" Лазарев заявил о предвзятом отношении к России.
Организаторы конкурса "Евровидение-2019" вновь пересчитали баллы голосования из-за ошибки в ходе их начисления в финале. При этом тройка лидеров осталась неизменной.
Дункан Лоуренс из Нидерландов победил, на втором месте – итальянец Махмуд, третьим стал российский исполнитель Сергей Лазарев.
В знак уважения ко всем артистам и членам Европейского вещательного союза было принято решение о корректировке баллов. Лазарев получил дополнительно 1 балл (теперь у него 370 баллов против 369 ранее набранных).
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