В Кремле оценили результаты России на "Евровидении"

Заняв третье место на песенном конкурсе "Евовидение", Россия показала хороший результат, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В то же время он отметил, что оценку выступления российского исполнителя могут дать только специалисты.
"Мы не можем как-то судить, мы не специалисты. Квалифицированно может сказать только министерство культуры. Но третье место – достаточно высокое место", – цитирует его РИА Новости.
Конкурс прошел 18 мая в Тель-Авиве, победителем стал певец Дункан Лоуренс из Нидерландов. Второе место досталось исполнителю из Италии Махмуду. Российский исполнитель Сергей Лазарев занял третье место.
Он заявил, что видит некую предвзятость по отношению к России на международном конкурсе.
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