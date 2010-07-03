В Кремле оценили результаты России на "Евровидении"

Заняв третье место на песенном конкурсе "Евовидение", Россия показала хороший результат, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то же время он отметил, что оценку выступления российского исполнителя могут дать только специалисты.

"Мы не можем как-то судить, мы не специалисты. Квалифицированно может сказать только министерство культуры. Но третье место – достаточно высокое место", – цитирует его РИА Новости.

Конкурс прошел 18 мая в Тель-Авиве, победителем стал певец Дункан Лоуренс из Нидерландов. Второе место досталось исполнителю из Италии Махмуду. Российский исполнитель Сергей Лазарев занял третье место.

Он заявил, что видит некую предвзятость по отношению к России на международном конкурсе.

