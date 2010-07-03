Сергей Лазарев дал первое интервью после прилета в Москву

Фото: Москва 24

Сергей Лазарев дал первое интервью после прилета в столицу с "Евровидения", на котором он занял третье место, передает телеканал Москва 24.

По мнению артиста, попасть в тройку лидеров – "это очень круто".

"Я сделал максимум, что мог. Мы, конечно, в этом году были с очень непростой песней, с некоммерческой песней совершенно. Мы понимали, что надо идти другим путем, чтобы запомниться", – сказал он.

Лазарев понимал, что ему нужно рисковать и готовить композицию, которая бы отличалась от исполненной в 2016 году, и "уходить от евроформата". Песня этого года была очень сложной, признал он.

"С музыкальной точки зрения, я сделал все, что я мог сделать. Мы вновь показали красочный номер", – подчеркнул певец.

Все поддерживали и поздравляли друг друга, рассказал Лазарев, атмосфера была дружеской. Певец также поблагодарил всех, кто голосовал за него, и всю свою команду, в том числе Филиппа Киркорова.



Сергей Лазарев снова занял третье место на "Евровидении"

Сегодня ночью он полетит на гастроли, а через несколько дней артист вернется домой к семье и посвятит время сыну.

Конкурс прошел 18 мая в Тель-Авиве, победителем стал певец Дункан Лоуренс из Нидерландов. Второе место досталось исполнителю из Италии Махмуду.