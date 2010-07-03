Выступление Лазарева на "Евровидении – 2019" лидирует по числу просмотров в сети

Фото: ТАСС/AP/Sebastian Scheiner

Видео выступления Сергея Лазарева с композицией Scream в полуфинале "Евровидения-2019" стало лидером по количеству просмотров на Youtube-канале конкурса. За два дня его посмотрели 4,2 миллиона раз.

Второе место в этом рейтинге занимает ролик представительницы Кипра Тамты с 2,6 миллиона просмотров. Выступление победителя "Евровидения-2019" Дункана Лоуренса из Нидерландов занимает третью строчку. Его видеоклип набрал 2,2 миллиона просмотров.

В финале "Евровидения-2019" Лазарев завоевал третье место.

Видео: Youtube/Eurovision Song Contest

Кроме номеров конкурсантов, зрители увидели шоу специально приглашенных гостей. Впервые на сцену "Евровидения" вышла певица Мадонна. Она представила свой новый сингл Future. Также на арену вышли Кончита Вурст, Монс Сельмерлев, Элени Фурейра и Верка Сердючка, которая исполнила песню Toy победительницы прошлого года Нетты Барзилай.

Конкурс "Евровидение" проходит ежегодно среди стран Европейского вещательного союза, начиная с 1956 года. Шоу смотрят порядка 600 миллионов зрителей.