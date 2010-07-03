Мадонна впервые выступила на "Евровидении"

Фото: ТАСС/EPA/Thais Llorca

Певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в "Евровидении". После выступления конкурсантов на сцене Выставочного центра Тель-Авива она исполнила две песни.

"Вы все уже победители, – приветствовала Мадонна конкурсантов. – Посмотрите на делегации – они здесь со всего мира. И то, что привело их сюда – музыка".

Певица привезла в Тель-Авив новую песню Future. Ее она исполнила совместно с рэпером Quavo. Это было первое "живое" представление композиции. Ранее трек появился на цифровых платформах.

Также Мадонна исполнила хит Like A Prayer, отмечающий в этом году 30-летие. Приезд американской звезды до последнего момента был под вопросом.

Сообщается, что выступление певицы на конкурсе оплачивает израильско- канадский миллиардер Сильван Адамс. По информации газеты "Едиот ахронот", этот номер обойдется ему в 1,3 млн долларов.

Победителем "Евровидения – 2019" стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Исполнитель набрал 492 балла. На втором месте исполнитель из Италии Махмуд с 465 баллами. Сергей Лазарев с песней "Scream" занял 3 место, набрав 369 баллов.

Видео: Youtube/Eurovision Song Contest

На сцену также вышли победители прошлых конкурсов "Евровидение" Нетта Барзилай, Дана Интернэшнл, Кончита Вурст, Монс Сельмерлев и Гала Атари, а также участница конкурса в 2007 году Верка Сердючка и Элени Фурейра, занявшая второе место в прошлом году.