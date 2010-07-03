Объявлены итоги конкурса "Евровидение – 2019"

Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade выиграл конкурс "Евровидение – 2019". Исполнитель набрал 492 балла. На втором месте исполнитель из Италии Махмуд с 465 баллами. Сергей Лазарев с песней "Scream" занял 3 место, набрав 369 баллов.
Дункан Лоуренс был фаворитом букмекеров на протяжении всего конкурса: они оценивали его победу более чем в 40%. Отметим, что в выступлении Лоуренса не было спецэффектов: певец исполнил песню, сидя за роялем.
"Это за большие мечты, это за музыку прежде всего", – сказал победитель, держа в руках стеклянную статуэтку в виде микрофона. Таким образом, Нидерланды выиграли конкурс в пятый раз и впервые за 44 года.
Конкурс "Евровидение", проходящий в Израиле, открылся 18 мая в центре Тель-Авива, где представители 41 национальной делегации торжественно прошли по "оранжевой дорожке". Девиз этого года – Dare To Dream, призывающий мечтать смело. Победителя выбрали с помощью голосования профессионального жюри и зрителей из 26 конкурсантов.
Помимо выступления участников, зрители увидели шоу специально приглашенных гостей, среди которых певица Мадонна с ее новым синглом Future. Также на арену вышли Кончита Вурст, Монс Сельмерлев, Элени Фурейра и Верка Сердючка, которая исполнила песню Toy победительницы прошлого года Нетты Барзилай.
Конкурс "Евровидение" проходит ежегодно среди стран Европейского вещательного союза, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 миллионов зрителей.
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