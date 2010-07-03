Дробыш подаст в суд из-за голосования Белоруссии на "Евровидении"

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Виктор Дробыш, продюсер 16-летней певицы из Минска Зинаиды Куприянович, известной под сценическим псевдонимом Zena, намерен подать в суд на Европейский вещательный союз (ЕВС) из-за скандала с голосованием Белоруссии на "Евровидении-2019".

"Я собираюсь подавать в суд на Европейский вещательный союз, потому что они нанесли огромный урон и отношениям России с Белоруссией, просто людям и, в частности, мне как физическому лицу, который сегодня вдруг стал врагом русского народа, которому не дали баллы", – цитирует продюсера РИА Новости.

В день финала конкурса, 18 мая, жюри Белоруссии дисквалифицировали. Судей обвинили в разглашении тайны голосования. В пресс-службе конкурса заявили, что судьи из Белоруссии "были уличены в интервью, противоречащем правилам". В частности, в беседе с журналистами председатель белорусского жюри раскрыл, за кого проголосовал во время первого полуфинала "Евровидения".

В итоге средний балл от Белоруссии был составлен из резервной "корзины голосования", которая предусмотрена правилами вещательного союза. Россия от Белоруссии не получила ни одного балла. 12 баллов от страны получил артист Коби Марими, представлявший Израиль.

Певица Zena, которая представляла Белоруссию с песней Like It, заняла 25-е место.

Победу в конкурсе в Тель-Авиве одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Второе место занял представитель Италии Алессандро Махмуд с песней Soldi. Сергей Лазарев, представлявший Россию с композицией Scream, оказался на третьей строчке.

