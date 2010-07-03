В финале "Евровидения – 2019" Россия отдала 12 баллов Азербайджану

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Российское жюри присудило максимальные 12 баллов представителю Азербайджана Чингизу (Мустафаеву). Греция получила от России 10 баллов, 8 баллов – Кипр. Результаты объявил пианист Иван Бессонов.

Ранее стало известно, что судьи из Белоруссии были отстранены из-за разглашения результатов.

Финал конкурса "Евровидение – 2019" прошел в Выставочном центре Тель-Авива. Первое место занимает исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс. На втором месте исполнитель из Италии.

Российский певец Сергей Лазарев занял 3 место. Он выступил пятым номером с песней Scream ("Крик"). Эта композиция пользуется популярностью в России, Швеции, Греции, Норвегии, Литве, Швейцарии, Австрии, Польше, Дании, Нидерландах и Бельгии.

Видео: Youtube/Eurovision Song Contest

