Жюри Белоруссии дисквалифицировали перед финалом "Евровидения"

Жюри Белоруссии дисквалифицировали перед финалом международного песенного конкурса "Евровидение-2019". Судей обвинили в разглашении тайны голосования, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
В пресс-службе конкурса заявили, что судьи из Белоруссии "были уличены в интервью, противоречащем правилам "Евровидения". В беседе с журналистами председатель белорусского жюри раскрыл, за кого проголосовал во время первого полуфинала "Евровидения".
Финал "Евровидения-2019" состоится 18 мая на сцене Выставочного центра Тель-Авива. Сергей Лазарев выступит под пятым номером. Российский певец успешно преодолел полуфинальную стадию.
Музыкант вошел в чарты ITunes 11 стран Европы с песней Scream. Композиция пользуется популярностью в России, Швеции, Греции, Норвегии, Литве, Швейцарии, Австрии, Польше, Дании, Нидерландах и Бельгии.
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