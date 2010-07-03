Жюри Белоруссии дисквалифицировали перед финалом "Евровидения"

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Жюри Белоруссии дисквалифицировали перед финалом международного песенного конкурса "Евровидение-2019". Судей обвинили в разглашении тайны голосования, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

В пресс-службе конкурса заявили, что судьи из Белоруссии "были уличены в интервью, противоречащем правилам "Евровидения". В беседе с журналистами председатель белорусского жюри раскрыл, за кого проголосовал во время первого полуфинала "Евровидения".

Финал "Евровидения-2019" состоится 18 мая на сцене Выставочного центра Тель-Авива. Сергей Лазарев выступит под пятым номером. Российский певец успешно преодолел полуфинальную стадию.

Музыкант вошел в чарты ITunes 11 стран Европы с песней Scream. Композиция пользуется популярностью в России, Швеции, Греции, Норвегии, Литве, Швейцарии, Австрии, Польше, Дании, Нидерландах и Бельгии.