Сергей Лазарев вошел в чарты ITunes 11 стран Европы

Сергей Лазарев, представляющий Россию на "Евровидении-2019", вошел с песней Scream в чарты ITunes 11 стран Европы. Об этом свидетельствуют данные сайта Eurovision Tracker.
Композиция пользуется популярностью в России, Швеции, Греции, Норвегии, Литве, Швейцарии, Австрии, Польше, Дании, Нидерландах и Бельгии.
Финал "Евровидения-2019" состоится в субботу, 18 мая. Стеклянная статуэтка в виде микрофона, которая является главным призом международного песенного конкурса, ждет победителя на музыкальной арене "Экспоцентра" в израильском Тель-Авиве.
"Из тысячи исполнителей, которые представили композиции 41 конкурирующей делегации, только 26 приближаются к победе на "Евровидении-2019", – говорится в сообщении на сайте конкурса.
Организаторы отмечают, что на статуэтке в виде микрофона традиционно содержится гравировка с названием города, в котором проходит конкурс, а также флаг страны-хозяйки.
Ранее в Google составили рейтинг участников "Евровидения-2019" на основе запросов пользователей разных стран. Согласно ему, конкурс выиграет представитель Франции. Второе место достанется Исландии, третье – России. В пятерку лучших также войдут представители Нидерландов и Белоруссии.
Лазарев выступит в финале "Евровидения" под пятым номером
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