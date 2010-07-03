Сергей Лазарев вошел в чарты ITunes 11 стран Европы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Лазарев, представляющий Россию на "Евровидении-2019", вошел с песней Scream в чарты ITunes 11 стран Европы. Об этом свидетельствуют данные сайта Eurovision Tracker.

Композиция пользуется популярностью в России, Швеции, Греции, Норвегии, Литве, Швейцарии, Австрии, Польше, Дании, Нидерландах и Бельгии.

Финал "Евровидения-2019" состоится в субботу, 18 мая. Стеклянная статуэтка в виде микрофона, которая является главным призом международного песенного конкурса, ждет победителя на музыкальной арене "Экспоцентра" в израильском Тель-Авиве.

"Из тысячи исполнителей, которые представили композиции 41 конкурирующей делегации, только 26 приближаются к победе на "Евровидении-2019", – говорится в сообщении на сайте конкурса.

Организаторы отмечают, что на статуэтке в виде микрофона традиционно содержится гравировка с названием города, в котором проходит конкурс, а также флаг страны-хозяйки.

Ранее в Google составили рейтинг участников "Евровидения-2019" на основе запросов пользователей разных стран. Согласно ему, конкурс выиграет представитель Франции. Второе место достанется Исландии, третье – России. В пятерку лучших также войдут представители Нидерландов и Белоруссии.