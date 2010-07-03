Google предсказал победителей "Евровидения"

В Google составили рейтинг участников "Евровидения-2019" на основе запросов пользователей разных стран. Согласно ему, конкурс выиграет представитель Франции.

Второе место достанется Исландии, третье – России. В пятерку лучших также войдут представители Нидерландов и Белоруссии.

Шестое место Google отдает Кипру, седьмое – Швейцарии, восьмое – Италии, девятое – Сан-Марино. Замыкает десятку Сербия.

В компании отметили, что в 2017 году система подсчета баллов Google верно предсказала победителя конкурса.

Финал "Евровидения-2009" состоится 18 мая на сцене Выставочного центра Тель-Авива. Сергей Лазарев выступит под пятым номером.

Накануне российский певец успешно преодолел полуфинальную стадию.