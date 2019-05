Лазарев выступит в финале "Евровидения" под пятым номером

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Представляющий Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" Сергей Лазарев выступит в финале под пятым номером. Информация об этом появилась на сайте конкурса. Продюсеры шоу определили очередность выступлений участников.

Как пояснили организаторы, порядок выступлений строится таким образом, чтобы каждый исполнитель имел возможность выделиться. Продюсеры смотрят, исполняется ли песня сольным артистом или группой, учитывают жанр музыки, использование реквизита, темп композиции и другие аспекты представления.

Согласно выбранному плану, откроет концерт выступление представительницы Мальты. Далее на сцену выйдут музыканты из Албании, Чехии, Германии. После России выступят участники от Дании, Сан-Марино, Северной Македонии, Швеции, Словении, Кипра, Нидерландов и Греции.

Во второй части концерта на сцену выйдут конкурсанты из Израиля, Норвегии, Великобритании, Исландии, Эстонии, Белоруссии, Азербайджана, Франции, Италии, Сербии, Швейцарии и Австралии. Последним, 26-м номером, следует Испания.

Ранее стало известно, что Лазарев выступит в первой части финала конкурса. Это определилось по результатам жеребьевки.

На пресс-конференции по итогам полуфинала певец поблагодарил всех, кто голосовал за него. Исполнитель выразил надежду на лучшее в финале, а также признался, что нервничал перед выступлением и в 2016 году, и в этот раз.

Финал "Евровидения" пройдет на сцене Выставочного центра Тель-Авива в субботу 18 мая.

Ранее Лазарев рассказал, что повторное участие в конкурсе не продиктовано желанием взять реванш. Он также признался, что готов к необъективной оценке своего выступления, как это было в 2016 году. Тогда, в Стокгольме, он получил третье место с композицией You Are the Only One.

Артист выступает с песней Scream, написанной Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. По словам Киркорова, ему хотелось, чтобы европейская публика увидела Лазарева с новой стороны. К его шоу подготовили зеркальный коридор, дождь и восемь двойников певца на сцене.

По данным букмекеров, Лазарев занимает третью строчку рейтинга среди фаворитов песенного состязания. Лидером топа стал Дункан Лоуренс из Нидерландов. В первой пятерке также представители Швеции, Франции и Австралии.