Лазарев пообещал представить русскую версию песни Scream

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российский певец Сергей Лазарев, который представит Россию на "Евровидении" пообещал вскоре записать русскоязычную версию песни Scream. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службы ВГТРК.

Именно с этой композицией исполнитель будет штурмовать конкурс во второй раз. В 2019 году "Евровидение" проведут в Тель-Авиве.

11 мая прошла вторая репетиция полуфинала конкурса. Сразу после нее участники вышли к прессе. Лазарев рассказал, что на прогоне устранили все технические неточности в сценографии. Например, откорректировали часть декорации с водопадом.

Певец подчеркнул, что "счастлив представлять Россию на конкурсе второй раз". При этом Лазарев не уточнил, предпримет ли он третью попытку.

"Я не готов заглядывать так далеко в будущее. Пока хочется достойно выступить в этот раз", – сказал он, добавив, что сделает все для победы.

Ранее сообщалось, что в состав жюри от России на "Евровидении–2019" вошли дизайнер Игорь Гуляев, певицы Анастасия и Мария Толмачевы, композитор Лора Квинт и поэт-песенник Симон Осиашвили. Полный список членов жюри от каждой страны опубликовали на официальном сайте конкурса.

