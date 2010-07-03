Лазарев пообещал представить русскую версию песни Scream

Российский певец Сергей Лазарев, который представит Россию на "Евровидении" пообещал вскоре записать русскоязычную версию песни Scream. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службы ВГТРК.
Именно с этой композицией исполнитель будет штурмовать конкурс во второй раз. В 2019 году "Евровидение" проведут в Тель-Авиве.
11 мая прошла вторая репетиция полуфинала конкурса. Сразу после нее участники вышли к прессе. Лазарев рассказал, что на прогоне устранили все технические неточности в сценографии. Например, откорректировали часть декорации с водопадом.
Певец подчеркнул, что "счастлив представлять Россию на конкурсе второй раз". При этом Лазарев не уточнил, предпримет ли он третью попытку.
"Я не готов заглядывать так далеко в будущее. Пока хочется достойно выступить в этот раз", – сказал он, добавив, что сделает все для победы.
Ранее сообщалось, что в состав жюри от России на "Евровидении–2019" вошли дизайнер Игорь Гуляев, певицы Анастасия и Мария Толмачевы, композитор Лора Квинт и поэт-песенник Симон Осиашвили. Полный список членов жюри от каждой страны опубликовали на официальном сайте конкурса.
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