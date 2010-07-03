Российская делегация отправится на "Евровидение" 4 мая

Певец Сергей Лазарев и российская делегация поедут на "Евровидение-2019" в Тель-Авив 4 мая. Там они продолжат подготовку к выступлению на международном музыкальном конкурсе. Об этом рассказала начальник отдела международных проектов ВГТРК Екатерина Орлова, которая и возглавит российскую делегацию.
"Полуфиналы будут 14 и 16 мая, финал – 18 мая, а уезжаем готовиться 4 мая", – цитирует Орлову ТАСС.
По словам главы делегации, наряду с репетициями и пресс-конференциями, Лазарева в Тель-Авиве ожидает много других мероприятий. Как пояснила Орлова, "есть большое количество прессы, которая хочет пообщаться с нами отдельно, у Сергея будет расписано все свободное время". Она добавила, что российская делегация примет участие в деятельности еще одной официальной площадки конкурса – "Евроклуба".
Как уточнил продюсер выступления Лазарева, народный артист России Филипп Киркоров, жить российская делегация будет в том же отеле, что и певица Мадонна, которая выступит в финале "Евровидения".
Российский исполнитель выступит во втором полуфинале конкурса, который пройдет 16 мая. Он исполнит песню Scream.
В 2016 году Сергей Лазарев уже представлял Россию на "Евровидении" в Стокгольме. Он занял третье место, хотя стал первым по результатам зрительского голосования.
Певец подчеркнул, что решил вновь участвовать в "Евровидении" отнюдь не из-за желания взять реванш. Лазарев также похвалил конкурсные песни соперников из Швейцарии, Нидерландов, Греции и Кипра.
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