Российская делегация отправится на "Евровидение" 4 мая

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певец Сергей Лазарев и российская делегация поедут на "Евровидение-2019" в Тель-Авив 4 мая. Там они продолжат подготовку к выступлению на международном музыкальном конкурсе. Об этом рассказала начальник отдела международных проектов ВГТРК Екатерина Орлова, которая и возглавит российскую делегацию.

"Полуфиналы будут 14 и 16 мая, финал – 18 мая, а уезжаем готовиться 4 мая", – цитирует Орлову ТАСС.

По словам главы делегации, наряду с репетициями и пресс-конференциями, Лазарева в Тель-Авиве ожидает много других мероприятий. Как пояснила Орлова, "есть большое количество прессы, которая хочет пообщаться с нами отдельно, у Сергея будет расписано все свободное время". Она добавила, что российская делегация примет участие в деятельности еще одной официальной площадки конкурса – "Евроклуба".

Как уточнил продюсер выступления Лазарева, народный артист России Филипп Киркоров, жить российская делегация будет в том же отеле, что и певица Мадонна, которая выступит в финале "Евровидения".

Российский исполнитель выступит во втором полуфинале конкурса, который пройдет 16 мая. Он исполнит песню Scream.

В 2016 году Сергей Лазарев уже представлял Россию на "Евровидении" в Стокгольме. Он занял третье место, хотя стал первым по результатам зрительского голосования.

Певец подчеркнул, что решил вновь участвовать в "Евровидении" отнюдь не из-за желания взять реванш. Лазарев также похвалил конкурсные песни соперников из Швейцарии, Нидерландов, Греции и Кипра.