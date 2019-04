Лазарев похвалил песни конкурентов на "Евровидении"

Певец Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на "Евровидении-2019", похвалил песни соперников из Швейцарии, Нидерландов, Греции и Кипра.

"Неплохая песня у Швейцарии, радийный хит", – высказался Лазарев о композиции She Got Me исполнителя Луки Хэнни. "Нидерланды сейчас в лидерах по букмекерам, хорошая песня", – добавил исполнитель, высоко оценив Arcade Дункана Лоуренса.

Лазарев также признался, что ему понравилась песня Better Love в исполнении конкурсантки из Греции Катерины Дуску. У нее, по мнению Лазарева, "необычный тембр", который напоминает вокалистку группы Florence and the Machine. Российский исполнитель также похвалил представленную Кипром песню Reply.

Кроме того, Лазарев отметил, что песня Scream, с которой он выступит на "Евровидении", отличается от остальных, передает ТАСС.

Ранее Сергей Лазарев представлял Россию на "Евровидении" в Стокгольме в 2016 году. Тогда он занял третье место, при этом став первым по результатам зрительского голосования.

Полуфиналы конкурса состоятся в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая. Лазарев выступит во второй день. Финал "Евровидения-2019" пройдет в субботу, 18 мая.

Ранее Лазарев рассказал, почему решился участвовать в "Евровидении" во второй раз. Он заверил, что участие в конкурсе никак не связано с желанием взять реванш. По словам исполнителя, он готов к необъективной оценке своего выступления, как это было и в 2016 году.