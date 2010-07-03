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16:58

Лазарев рассказал, почему согласился снова выступить на "Евровидении"

культура

16:58

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Певец Сергей Лазарев рассказал, почему принял решение участвовать в международном конкурсе "Евровидение" во второй раз. По словам артиста, он долго сомневался и перед принятием окончательного решения советовался с Филиппом Киркоровым.

При этом артист утверждает, что участие в конкурсе не является желанием взять реванш.

"Я не повторю сам себя, это будет совсем новый Сергей Лазарев. Но, конечно, это рискованный шаг, и я это понимаю. Хотя лучше сделать и пожалеть, чем наоборот", – приводят слова Лазарева "Дни.ру".

Певец также заявил, что готов к необъективной оценке своего выступления, как это было во время его участия в смотре в 2016 году.

По словам Филиппа Киркорова, который продюсировал номер и писал песню для Лазарева, ему хотелось, чтобы европейская публика увидела нашего артиста с новой стороны.

Ранее Лазарев заявлял, что участвует в конкурсе не ради первого места. Он выразил мнение, что если бы он занял первое место в 2016 году, то получил бы меньше таких "бонусов".

Певец полагает, что оказаться в тройке лидеров в первый раз и даже в пятерке во второй – это "почетно и здорово".

"Евровидение" будет проходить в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Лазарев выступит под номером 13 с песней Scream.

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