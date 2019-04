Лазарев считает, что победа на "Евровидении" - не главное

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Певец Сергей Лазарев, который представит Россию на "Евровидении-2019", участвует в конкурсе не ради первого места. Об этом он заявил в эфире шоу "ОК на связи!".

"Мне меньше всего хотелось бы что-то доказывать и ехать за первым местом, потому что тогда снижается качество. В 2016 году я не привез этот хрустальный микрофон, тем не менее первое место было по зрительскому голосованию и по тому количеству и объему волны любви и позитивной информации от зрителей", – объяснил артист.

По мнению Лазарева, если бы он занял первое место, то получил бы меньше таких "бонусов".

Певец полагает, что оказаться в тройке лидеров в первый раз и даже в пятерке во второй – это "почетно и здорово". "Мы все надеемся на лучшее, на то, что вновь улыбнется удача, но, конечно, нужна поддержка зрителей со всей Европы", – отметил Лазарев.

Конкурс будет проходить в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Лазарев выступит под номером 13 с песней Scream. Ее написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. Три года назад Лазарев уже участвовал в конкурсе с песней You're the only one и занял третье место.

На песенном состязании выступят 42 страны. От участия отказались Украина и Болгария.