Лазарев считает, что победа на "Евровидении" - не главное

Певец Сергей Лазарев, который представит Россию на "Евровидении-2019", участвует в конкурсе не ради первого места. Об этом он заявил в эфире шоу "ОК на связи!".
"Мне меньше всего хотелось бы что-то доказывать и ехать за первым местом, потому что тогда снижается качество. В 2016 году я не привез этот хрустальный микрофон, тем не менее первое место было по зрительскому голосованию и по тому количеству и объему волны любви и позитивной информации от зрителей", – объяснил артист.
По мнению Лазарева, если бы он занял первое место, то получил бы меньше таких "бонусов".
Певец полагает, что оказаться в тройке лидеров в первый раз и даже в пятерке во второй – это "почетно и здорово". "Мы все надеемся на лучшее, на то, что вновь улыбнется удача, но, конечно, нужна поддержка зрителей со всей Европы", – отметил Лазарев.
Конкурс будет проходить в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Лазарев выступит под номером 13 с песней Scream. Ее написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. Три года назад Лазарев уже участвовал в конкурсе с песней You're the only one и занял третье место.
На песенном состязании выступят 42 страны. От участия отказались Украина и Болгария.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.