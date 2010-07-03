Организаторы "Евровидения" рассказали о плане на случай ЧС в Израиле

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У Европейского вещательного союза (EBU) есть план на случай ЧС в Израиле во время проведения "Евровидения", передает РИА Новости.

Организаторы международного конкурса подчеркнули, что уделяют безопасности особое внимание и сотрудничают с Израильской корпорацией телерадиовещания и властями страны.

При этом в EBU следят за ситуацией в регионе. "Если когда-либо возникнет ситуация, при которой конкурс не сможет пройти в выбранном городе, всегда существует план действий в чрезвычайной ситуации, и это нормально при планировании таких больших событий", – добавили в комитете, имея в виду возможную эскалацию конфликта между Израилем и Палестиной.

В этом году "Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая. Среди участников представители 42 стран. Из-за финансовых проблем от выступления отказалась Болгария. Кроме того, на конкурсе не будет Украины.

От России выступит Сергей Лазарев, который уже участвовал в "Евровидении" три года назад. Ранее он заявил, что не будет обращать внимание на прогнозы до подведения итогов конкурса.