Лазарев поделился выводами из прошлого выступления на "Евровидении"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Певец Сергей Лазарев пообещал не обращать внимание на прогнозы до подведения итогов "Евровидения".

Артист хочет сосредоточиться исключительно на своем выступлении. Об этом он сказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале конкурса.

В частности, исполнитель ответил на вопрос о том, какой совет он мог бы дать самому себе, исходя из прошлого опыта участия в "Евровидении-2016". "Прежде всего не обращать внимание на букмекеров", – пошутил Лазарев.

"Если честно, не реагировать на то, что говорят другие", – уточнил он. По словам Лазарева, перед финалом и самим выступлением все подходили к нему, говоря, что он точно победит. Тогда певец понял, что слишком рано для таких предсказаний, и оказался прав.

Исполнитель рассказал свое мнение о песне Scream, с которой будет выступать на конкурсе. "Когда я услышал мелодию песни Scream, я решил, что именно с этой песней я хотел бы вернуться на сцену "Евровидения", – подчеркнул он. По мнению артиста, это совсем иная песня и совершенно другие эмоции.

Он пожелал себе быть сильным и получить удовольствие от участия в конкурсе. Лазарев отметил, что представлять свою страну снова – большая честь для него.

23 марта министр культуры РФ Владимир Мединский предрек победу певца на конкурсе. Он также добавил, что творчество наших деятелей культуры "не очень соответствует общемировым трендам, не очень соответствует трендам политическим, морально-этическим".

В 2016 году Лазарев оказался третьим с композицией You're the only one. Новая песня написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

Лазарев станет вторым участником от России, который представлял страну на "Евровидении" дважды. Первым был Дима Билан.

Конкурс пройдет в Израиле с 14 по 18 мая. Участвовать будут 42 страны. Из-за финансовых проблем от выступления отказалась Болгария. Украины тоже не будет на песенном состязании.