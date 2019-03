Мединский предрек победу Лазарева на "Евровидении"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Министр культуры РФ Владимир Мединский предрек победу певца Сергея Лазарева, который представит Россию на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве, сообщает Агентство "Москва".

"Кроме Тату никто не популярен за рубежом. "Маша и Медведь", Тату, сейчас еще Лазарев победит на "Евровидении" и мир его чуть-чуть узнает. Можно говорить, что то, что делают наши творцы, не очень соответствует общемировым трендам, не очень соответствует трендам политическим, морально-этическим", – сказал он на IV Московском культурном форуме.

Лазарев участвовал в конкурсе в 2016 году, тогда он занял третье место с песней You're the only one. Артист станет вторым участником от России, который представлял страну на "Евровидении" дважды. Первым был Дима Билан.

Помимо Лазарева, в шорт-лист претендентов от России входили Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Егор Крид, Александр Панайотов, Manizha и Лена Темникова.

Конкурс будет проходить в Израиле с 14 по 18 мая. На нем выступят 42 страны. Из-за финансовых проблем от участия отказалась Болгария. Украины тоже не будет на песенном состязании.

Израиль получил право на проведение конкурса после победы на "Евровидении-2018" певицы Нетты Барзилай. Премьер страны Биньямин Нетаньяху пообещал провести конкурс в Иерусалиме. Из-за возражений ряда участников смотра было предварительно решено перенести место проведения.

Лазарев уже представил песню для "Евровидения". Композиция написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.