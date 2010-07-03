Сергей Лазарев представил песню для "Евровидения-2019"

Фото: youtube.com/Сергей Лазарев

Сергей Лазарев представил песню Scream, с которой он выступит на конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле. Как отметил певец на своей странице в Instagram, он "рад, что удалось вернуть звучание оркестра на "Евровидение".

Композиция написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.



В начале февраля стало известно о том, что певец Сергей Лазарев представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение", который в 2019 году пройдет в Тель-Авиве. Жеребьевка стран-участниц определила, что Россия будет выступать во втором полуфинале конкурса 16 мая. Таким образом, Лазарев попытается взять реванш после 2016 года, когда он смог занять лишь третью строчку в финале европейского конкурса песни.