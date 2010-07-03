Букмекеры назвали основных претендентов на победу в "Евровидении"

Букмекеры опубликовали список фаворитов конкурса "Евровидение-2019 ", которые пройдет в Тель-Авиве с 14 и 18 мая. Рейтинг появился на сайте Eurovisionworld.

На первом месте оказался представитель Нидерландов Дункан Лоренс с песней Arcade. Специалисты заявили о 21-процентной вероятности его победы. На втором месте – Сергей Лазарев, шансы которого оцениваются значительно ниже – 12 процентов. В числе фаворитов конкурса находятся также представители Швеции, Швейцарии, Италии, Кипра и Ирландии.

До премьеры песни Scream российский представитель возглавлял рейтинг.

Лидерство конкурса за певцом из Амстердама признает также испанская газета El Periódico. Кроме того, по мнению издания, Россия стала одним из претендентов на победу сразу после выбора исполнителя Сергея Лазарева своим представителем. По версии авторов статьи, Лазарев может реабилитировать страну за "неудачи" последних двух лет.

Клип Лазарева с песней для "Евровидения" набрал более 2 млн просмотров

Российский певец отправится на конкурс с песней Scream, музыку для которой создал греческий композитор Димитрис Контопулос, а слова – американка Шэрон Вон. Продюсером номера станет Филипп Киркоров.

Два полуфинала "Евровидения" пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая 2019 года. Финал конкурса состоится там же 18 мая. Ведущими "Евровидения-2019" станут известная супермодель Бар Рафаэли и телеведущий и шоумен Эрез Таль.