Сергей Лазарев выступит на "Евровидении" под номером 13

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Российский певец Сергей Лазарев будет выступать на "Евровидении" под номером 13. Об этом он сообщил в Instagram.

Певец отметил, что его не пугают связанные с этим числом предрассудки.

"Обожаю число 13. Именно под этим номером я выступлю 16 мая во втором полуфинале на конкурсе "Евровидение" в Тель-Авиве", — написал Лазарев в соцсети.

Лазарев выступит с песней Scream, написанной Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. Три года назад Лазарев уже участвовал в конкурсе с песней You're the only one и занял третье место.

"Евровидение" пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. От участия отказались Болгария и Украина.

Ранее в Европейском вещательном союзе заявили, что следят за ситуацией в Израиле. На случай ЧС в регионе у организаторов конкурса разработан план действий.