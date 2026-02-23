Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 04:41

Происшествия

Более 1200 человек застряли на башне Tokyo Skytree из-за вставшего на 6 часов лифта

Фото: depositphotos/sepavone

В Токио более 1200 человек застряли на смотровой площадке телебашни Skytree из-за поломки лифта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление компании-оператора.

Один из лифтов, обслуживающих смотровые площадки, остановился на высоте около 30 метров, заблокировав внутри 20 человек почти на 6 часов. Попытки специалистов возобновить его движение не увенчались успехом.

В связи с этим спасатели приняли решение поднять соседний лифт на тот же уровень и соорудили специальный переход – мостик длиной около метра с поручнями. Через аварийные двери все 20 пассажиров были эвакуированы в рабочий лифт.

В то же время на верхних уровнях башни, куда не могли добраться лифты, оказались заблокированы около 1200 посетителей. По данным местных СМИ, всем им удалось покинуть смотровые площадки в течение примерно трех часов –спуск был организован по другим, оставшимся в строю лифтам.

В связи с произошедшим администрация башни объявила, что в понедельник, 23 февраля, смотровые площадки будут закрыты для посещения. Такое решение было принято для проведения тщательной проверки всех лифтовых систем.

Ранее 6 россиян пострадали при падении лифта на Пхукете. Авария произошла в отеле, расположенном недалеко от пляжа Ката, пользующегося популярностью у российских туристов. Среди пострадавших оказались 8-летний ребенок и 16-летний подросток.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика