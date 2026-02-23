Более 1200 человек застряли на башне Tokyo Skytree из-за вставшего на 6 часов лифта

Фото: depositphotos/sepavone

В Токио более 1200 человек застряли на смотровой площадке телебашни Skytree из-за поломки лифта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление компании-оператора.

Один из лифтов, обслуживающих смотровые площадки, остановился на высоте около 30 метров, заблокировав внутри 20 человек почти на 6 часов. Попытки специалистов возобновить его движение не увенчались успехом.

В связи с этим спасатели приняли решение поднять соседний лифт на тот же уровень и соорудили специальный переход – мостик длиной около метра с поручнями. Через аварийные двери все 20 пассажиров были эвакуированы в рабочий лифт.

В то же время на верхних уровнях башни, куда не могли добраться лифты, оказались заблокированы около 1200 посетителей. По данным местных СМИ, всем им удалось покинуть смотровые площадки в течение примерно трех часов –спуск был организован по другим, оставшимся в строю лифтам.

В связи с произошедшим администрация башни объявила, что в понедельник, 23 февраля, смотровые площадки будут закрыты для посещения. Такое решение было принято для проведения тщательной проверки всех лифтовых систем.

