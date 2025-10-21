NYT: фасад 102-этажного небоскреба в Нью-Йорке начал рассыпаться из-за плохого бетона

Фото: The New York Times/Ashley Gilbertson

Фасад 102-этажного небоскреба в Нью-Йорке покрылся трещинами через несколько лет после введения в эксплуатацию, сообщает телеканал "360" со ссылкой на The New York Times.

К моменту постройки в 2015 году небоскреб, который находится по адресу Парк-авеню, 432, являлся самым высоким жилым зданием в мире. Для его возведения девелопер Гарри Маклоу снес отель "Дрейк". Кроме того, он продал в здании 125 квартир более чем за 2,5 миллиарда долларов, а среди владельцев оказались саудовский розничный магнат Фаваз Аль-Хокайр и певица Дженнифер Лопес.

По данным СМИ, стены здания начали трескаться, в том числе фасад, а с верхних этажей выпали куски бетона. Помимо этого, в небоскребе часто ломались лифты, протекали потолки, при сильном ветре чувствовалось раскачивание. Начались судебные разбирательства.

Глава кафедры гражданского, экологического и геоматического строительства Университетского колледжа Лондона Хосе Тореро указал на то, что десятилетнее здание не должно демонстрировать такой уровень износа и никто не может утверждать, что это "не провал".

В то же время независимые эксперты заявили о плохом качестве бетона. По их данным, Маклоу приказал изменить его состав ради белого цвета в ущерб прочности, из-за чего стены не выдержали нагрузки и начали разрушаться. Для того чтобы устранить проблему, застройщику придется потратить более чем 100 миллионов долларов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Вестминстерский дворец, в котором британский парламент проводит заседания, находится в аварийном состоянии. В здании мыши. Кроме того, есть риск пожара.

Однако реставрация дворца пока не входит в приоритетные задачи правительства Великобритании. Восстановление объекта заняло бы примерно 19–28 лет.