Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/thefirstgroup

Самый высокий в мире отель возвели в Дубае. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на правительство города в соцсетях.

По данным властей, гостиница откроется в ноябре 2025 года. Высота 82-этажного комплекса, расположенного в районе Dubai Marina, достигает 377 метров.

До этого самым высоким отелем в мире считался Gevora высотой 356 метров. Он также находится в Дубае.

Ранее сообщалось, что в Китае подходит к завершению строительство самого высокого моста в мире. Высота сооружения составит 625 метров над уровнем воды. Мост Хуацзян Гранд-Каньон запустит движение над рекой Бэйпань.