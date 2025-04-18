OC: самый высокий мост в мире построят в Китае

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В китайской провинции Гуйчжоу подходит к концу строительство самого высокого моста в мире. Его высота составит 625 метров над уровнем воды. Об этом сообщает Oddity Central.

Мост Хуацзян Гранд-Каньон запустит движение над рекой Бэйпань во второй половине текущего года. Его строительство началось в начале 2022 года, а к настоящему моменту работы завершены на 95%.

В Гуйчжоу расположены половина из 100 самых высоких мостов мира, отметил портал. По словам главного инженера Guizhou Highway Group Чжана Шэнлиня, данное сооружение станет знаковым проектом, который покажет мощь инфраструктуры Китая.

Мост свяжет берега в наиболее глубоком месте долины Бэйпань, которая известна как "Земляная трещина", и сократит время переправы с 60 до 1 минуты.

Кроме того, Хуацзян Гранд-Каньон станет туристической достопримечательностью. В одной из башен моста будет установлен стеклянный лифт с панорамным видом, а также бар и кафе. Также там оборудуют смотровую площадку со стеклянным полом и самое высокое в мире место для прыжков на тарзанке.

Между тем в районе делового центра "Москва-Сити" построят жилой дом высотой 85 этажей. В здании предусмотрят четырехуровневую парковку.

Первые три этажа будут представлять из себя стилобат, в котором расположатся офисы, магазины и кафе, а также детский досуговый центр.