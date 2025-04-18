Бульвар-парк с тематическими зонами обустроят на севере Москвы

Фото: stroi.mos.ru

Бульвар-парк с тематическими зонами обустроят на участке бывшей промзоны Братцево. Работы будут проводиться по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, протяженность бульвара будет 800 метров, а площадь общественных пространств составит примерно 4 гектара. Завершить все работы планируется в течение 6 лет.

Помимо жилых домов, парк свяжет два комплекса – спортивный и запланированный к строительству учебно-воспитательный. Там появятся спортплощадки, детская игровая зона, зеленый сквер и главная площадь. В детском пространстве обустроят карусели, батуты, аттракционы, деревянную шхуну, рыбацкую сеть и экскаватор. Также появится многоэтажный форт для подвижных игр, а для экстремалов повесят тарзанку.

Кроме того, на главной площади парка будут арт-объекты, детские площадки и зоны отдыха. Зимой эта площадь станет центром новогодних празднеств, отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, из парка можно будет быстро дойти до станции "Балтийская" Московского центрального кольца (МЦК).

На территории спортивного ядра обустроят площадку для игр с трибунами, а также появится пространство для тренировок с беговыми дорожками. В зеленой зоне высадят кустарники и хвойные деревья.

Более 188,6 гектара реорганизуют в Москве в рамках 21 проекта КРТ. На участках планируется построить городские кварталы, деловые пространства и благоустроенные территории. Там появятся жилые дома, социальные, промышленные объекты и объекты общественно-делового назначения.

В настоящее время в столице на разных этапах реализации находится 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.

