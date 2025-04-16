Ким Чен Ын открыл новый жилой квартал в Пхеньяне на 10 тысяч квартир

Фото: kcna.kp

Лидер КНДР Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне новый квартал высотных жилых домов, которые рассчитаны на 10 тысяч квартир. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Торжественная церемония завершения строительства домов в третьей очереди района Хвасон состоялась 15 апреля. В рамках этого мероприятия прошел торжественный концерт. Ким Чен Ын приехал на открытие высоток на машине Aurus, которую ему подарил Владимир Путин.

На появившихся в Сети кадрах видно, как лидер КНДР обнимается с будущими жителями возведенных объектов. При этом, как уточняет агентство, он принес свои извинения жильцам за то, что не успел ввести в срок в эксплуатацию высотные здания.

Между тем в районе делового центра "Москва-Сити" в 1-м Красногвардейском проезде построят жилой дом высотой 85 этажей. В шаговой доступности будет не только "Москва-Сити", но и три станции метро, МЦК, а также Пресненская набережная и Садовое кольцо.

Небоскреб получит название "Дом Дау", в честь советского физика, нобелевского лауреата Льва Ландау. Автором проекта выступил архитектор Сергей Чобан. В здании предусмотрят четырехуровневую парковку. Первые три этажа будут представлять из себя стилобат, в котором расположатся офисы, магазины и кафе, а также детский досуговый центр.

