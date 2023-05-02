Три жилых небоскреба ввели в эксплуатацию рядом с "Москва-Сити"

Фото: телеграм-канал "Москомстройинвест"

Комплекс из трех жилых небоскребов Capital Towers вблизи делового центра "Москва-Сити" получил разрешение на ввод во эксплуатацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Москомстройинвест.

Здания расположены по адресу Краснопресненская набережная, дом 14А, корпуса 1–3. Вместе с подземной пятиуровневой парковкой их площадь достигает 243 тысяч квадратных метров. Высотки рассчитаны на 830 квартир, более 90% которых были куплены еще до завершения строительства. В ванных комнатах некоторых квартир имеются панорамные окна, выходящие на Москву-реку.

Высота небоскребов составляет 295 метров. Их возводили с 2017 года. Отмечается, что после ввода домов застройщик продолжит работы в стилобатной части комплекса. В настоящее время там начинается второй этап строительства.

Ранее сообщалось, что в 1-м Красногвардейском проезде в районе делового центра "Москва-Сити" построят жилой дом высотой 85 этажей. Первые три этажа здания будут представлять из себя стилобат, в котором расположатся офисы, магазины и кафе, а также детский досуговый центр.

