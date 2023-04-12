Небоскреб высотой 85 этажей построят в "Москва-Сити"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жилой дом высотой 85 этажей построят в 1-м Красногвардейском проезде в районе делового центра "Москва-Сити". Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Небоскреб будет расположен в шаговой доступности к "Москва-Сити", трем станциям метро и Московского центрального кольца, а также неподалеку от Пресненской набережной и Садового кольца – в 3,5 километра", – рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

В здании предусмотрят четырехуровневую парковку. Первые три этажа будут представлять из себя стилобат, в котором расположатся офисы, магазины и кафе, а также детский досуговый центр.

Как отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, небоскреб получит название "Дом Дау", в честь советского физика, нобелевского лауреата Льва Ландау. Здание выполнят из привычных для высоток материалов – стекла и металла. С определенных ракурсов оно будет напоминать волну. Автором проекта выступил архитектор Сергей Чобан.

"Большую индивидуальность ему (дому. – Прим. ред.) придают выполненные из металла импосты, подчеркивающие устремленность объема ввысь, и декоративные треугольные консоли, расположенные со смещением по диагонали и формирующие своего рода спираль, словно оплетающую высотку", – рассказал он.

Ранее стало известно, что на Бутырской улице в районе станции метро "Савеловская" построят деловой центр Twist площадью свыше 19 тысяч квадратных метров. Его возведет компания "Sminex-Интеко". На крыше здания обустроят зеленые террасы.



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