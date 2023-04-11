Дом с контрастным фасадом по программе реновации ввели в Донском районе

Фото: пресс-служба Депстроя

В Донском районе Москвы ввели в эксплуатацию дом с контрастным фасадом, построенный по программе реновации. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Новостройку с контрастным фасадом ввели в эксплуатацию в районе Донском по адресу Севастопольский проспект, дом 7/6, корпус 1. Новый дом расположен всего в семи минутах пешком от станции Крымская Московского центрального кольца", – сообщил он.

Фасад новостройки выполнен с использованием фиброцементных панелей. Контраста во внешнем облике дома удалось добиться путем использования бело-серых и ярко-желтых панелей.

В односекционной новостройке 264 квартиры: 222 однокомнатные и 42 двухкомнатные. Два жилых пространства оборудованы для маломобильных москвичей. Отделку в квартирах выполнили в соответствии со стандартами программы реновации.

На первом этаже дома расположатся коммерческие, социальные и культурные предприятия. В жилой части дома на первом этаже оборудовали лифтовой холл, колясочные, а также другие помещения технического характера.

В целях безопасности будущих жителей новостройку оснастили системами охраны, управления эвакуацией при пожаре, видеонаблюдением и другими.

На придомовой территории оборудована детская площадка. Там установили горки и качели. Для любителей спорта установили уличные тренажеры, турники и брусья.

До этого стало известно, что дом, построенный по программе реновации, ввели в эксплуатацию в Кузьминках. В новые квартиры переедут примерно 260 москвичей. Всего в новостройке 150 квартир.



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