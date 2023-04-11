16:34Город
Дом с контрастным фасадом по программе реновации ввели в Донском районе
Фото: пресс-служба Депстроя
В Донском районе Москвы ввели в эксплуатацию дом с контрастным фасадом, построенный по программе реновации. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
"Новостройку с контрастным фасадом ввели в эксплуатацию в районе Донском по адресу Севастопольский проспект, дом 7/6, корпус 1. Новый дом расположен всего в семи минутах пешком от станции Крымская Московского центрального кольца", – сообщил он.
Фасад новостройки выполнен с использованием фиброцементных панелей. Контраста во внешнем облике дома удалось добиться путем использования бело-серых и ярко-желтых панелей.
В односекционной новостройке 264 квартиры: 222 однокомнатные и 42 двухкомнатные. Два жилых пространства оборудованы для маломобильных москвичей. Отделку в квартирах выполнили в соответствии со стандартами программы реновации.
На первом этаже дома расположатся коммерческие, социальные и культурные предприятия. В жилой части дома на первом этаже оборудовали лифтовой холл, колясочные, а также другие помещения технического характера.
В целях безопасности будущих жителей новостройку оснастили системами охраны, управления эвакуацией при пожаре, видеонаблюдением и другими.
На придомовой территории оборудована детская площадка. Там установили горки и качели. Для любителей спорта установили уличные тренажеры, турники и брусья.
До этого стало известно, что дом, построенный по программе реновации, ввели в эксплуатацию в Кузьминках. В новые квартиры переедут примерно 260 москвичей. Всего в новостройке 150 квартир.
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